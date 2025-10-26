الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" بمدينة الفنون (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان "وطن السلام"، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

رسالة سلام من مصر إلى العالم

وفور وصول الرئيس إلى مقر الاحتفالية، قام بالتوقيع على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، بما يرمز إلى التزام الدولة المصرية بنهج السلام وصونه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ومبدأً راسخًا في سياستها الوطنية والدولية، وتلا ذلك انطلاق فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

أعقبها كلمة عن السلام، لتتوالى بعدها فقرات البرنامج الفني والثقافي، التي تضمنت عروضًا فنية وغنائية، تناولت موضوعات السلام، ووقف الحرب في غزة، والتقدير لكفاح أهل سيناء وصمودهم، إلى جانب كلمات مُسجلة لعدد من رموز الدولة المصرية.

إسعاد يونس تكسر الروتين أمام السيسي

قدمت يونس خلال الاحتفالية التحية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "سلام يا مصر يا أرض السلام، والسلام لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي".

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في بداية احتفالية "مصر وطن السلام": "معلش مجبتش البيجامة الكستور المكوجي ضرب عليها متأسفة جدًا".

وأضافت إسعاد يونس: حمد الله على السلامة يا ريس من بلجيكا طولت رقبتنا زي العادة وده مش جديد عليك.

هكذا بدأ السيسي كلمته في احتفالية وطن السلام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القرارات التي اتخذتها مصر خلال أزمة غزة تحمل مسؤولية كبيرة نظرًا لتأثيرها العميق.

وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية "مصر وطن السلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن النجاح في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف العدوان الإسرائيلي كان "فضلاً من الله"، موجهًا الشكر لله على هذا الإنجاز.

وقال الرئيس ردًا على هتاف أحد الحاضرين "ربنا بيحبك": "يا رب اكون كده صحيح"، مؤكدًا أن الفضل الأول والأخير هو لربنا في كل ما تحقق.

السيسي: شهر أكتوبر جميل والنصر ما جاش بالجيش بس

*السيسي: المدارس والجامعات يجب أن تنظم رحلات لسيناء بالتنسيق مع الوزارات*

دعا الرئيس السيسي المدارس والجامعات إلى تنظيم زيارات الشباب إلى سيناء يهدف إلى تعزيز الفخر الوطني لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن سيناء ليست مجرد أرض، بل رمز للوحدة والصمود، داعيًا الجميع إلى الاحتفاء بها كجزء لا يتجزأ من الوطن.

وأكد أن الربط بين سيناء والديار المصرية أصبح حقيقة ملموسة، مشيرًا إلى أن "فيه 6 أنفاق تحت القناة عشان سيناء والدلتا يبقوا حتة واحدة"، في إطار تحقيق الوحدة والتنمية الشاملة.