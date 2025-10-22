"العالم الإسلامي" تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية

أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- مُصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على قانون فرض ما يُسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفّة الغربية، وإحدى المستوطنات.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، الأربعاء، ندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بسياسة سلطات الاحتلال المُتمادية في ازدرائها للشرعية الدولية، وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وتعمُّد تقويض كلّ مساعي إحلال السّلام.

وجدّد العيسى التأكيدَ على عدالة القضية الفلسطينية، وعلى الحقّ التاريخيّ والقانونيّ لأبناء فلسطين في أرضهم، داعيًا المجتمعَ الدوليَّ إلى وقفةٍ صادقةٍ وجادّةٍ؛ للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، ودعم الحقّ الفلسطينيّ المشروع في تقرير مصيره، وإقامةِ دولته.