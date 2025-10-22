إعلان

"العالم الإسلامي" تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:51 م 22/10/2025

الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- مُصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على قانون فرض ما يُسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفّة الغربية، وإحدى المستوطنات.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، الأربعاء، ندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بسياسة سلطات الاحتلال المُتمادية في ازدرائها للشرعية الدولية، وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وتعمُّد تقويض كلّ مساعي إحلال السّلام.

وجدّد العيسى التأكيدَ على عدالة القضية الفلسطينية، وعلى الحقّ التاريخيّ والقانونيّ لأبناء فلسطين في أرضهم، داعيًا المجتمعَ الدوليَّ إلى وقفةٍ صادقةٍ وجادّةٍ؛ للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، ودعم الحقّ الفلسطينيّ المشروع في تقرير مصيره، وإقامةِ دولته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رابطةُ العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قرار الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية القضية الفلسطينية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة