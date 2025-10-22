إعلان

مجلس الوزراء يقر إتاحة خدمات السجل التجاري عبر البريد المصري

كتب : محمد سامي

03:26 م 22/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتقديم أربع خدمات رئيسية.

وتتضمن الخطوة اعتماد طباعة المخرجات الورقية للسجل التجاري على وثائق مؤمنة، سواء عند طباعتها بمكاتب هيئة البريد المصري أو بمكاتب السجل التجاري أو أي منافذ مستحدثة أخرى، بما يسهم في تعزيز حماية تلك الوثائق وضمان سلامة بياناتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المميكنة، وتيسير حصول المواطنين ومجتمع الأعمال على خدمات السجل التجاري بسهولة وكفاءة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي خدمات السجل التجاري البريد المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي بمنتصف تعاملات اليوم
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا