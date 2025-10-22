مجلس الوزراء يقر إتاحة خدمات السجل التجاري عبر البريد المصري

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتقديم أربع خدمات رئيسية.

وتتضمن الخطوة اعتماد طباعة المخرجات الورقية للسجل التجاري على وثائق مؤمنة، سواء عند طباعتها بمكاتب هيئة البريد المصري أو بمكاتب السجل التجاري أو أي منافذ مستحدثة أخرى، بما يسهم في تعزيز حماية تلك الوثائق وضمان سلامة بياناتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المميكنة، وتيسير حصول المواطنين ومجتمع الأعمال على خدمات السجل التجاري بسهولة وكفاءة.