استعداد مبكر للأمطار والسيول.. "الري": تطهير 8 آلاف كيلومتر مصارف

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعي، وأعمال وأنشطة هيئة الصرف .

وصرح سويلم بأنه يتم سنويًّا تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر، والتي يتم تطهير معظمها مرتين سنويًّا، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب سنويًّا.

تم خلال العام المائي الحالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٨ آلاف كيلومتر حتى تاريخه؛ حيث أسهم تطهير المصارف في تمكينها من استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي دون أي عوائق، وتتواصل أعمال تطهير المصارف الزراعية؛ لضمان جاهزية المصارف في التعامل مع أي طوارئ أو ازدحامات مائية خلال موسم الأمطار الغزيرة والسيول .

وتم خلال العام المائي الحالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ تجريف ١.٢٠ مليون متر مكعب، وتمهيد جسور مصارف زراعية بأطوال تصل إلى ٤٠٠ كيلومتر، وتطهير نحو ٤٢٠ ألف غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل لشبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ١.٢٥ مليون فدان .

وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى.. انتهت الوزارة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١١ ألف فدان من الزمام المستهدف المقدر بــ٦٠ ألف فدان أخرى .

واستعرض التقرير موقف المرحلتَين الثانية والثالثة من البرنامج القومي الثالث للصرف (٢٠١٣- ٢٠٢٦)؛ حيث تم نهو إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٧٢ ألف فدان بالمرحلة الثانية، وزمام ١٩٦ ألف فدان بالمرحلة الثالثة، وجار التنفيذ والطرح في زمام ١٥ ألف فدان أخرى .

واستعرض التقرير موقف تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف" والذي يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان، حيث تم البدء في الإعداد للمشروع بالتعاون مع شركاء التنمية، وتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وجار إعداد دراسة الجدوى البيئية والمجتمعية للمشروع والتي تم من خلالها عمل حوار مجتمعي مع المزارعين لتعريفهم بفائدة الصرف المغطى في الحفاظ على التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

ونوه التقرير بأنه في مجال تطوير وتأهيل مصانع مواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف، فقد تم التعاقد مع (٣) شركات دولية لإحلال وتجديد عدد ٣ خطوط إنتاج لمصانع المواسير، وجار حاليًّا تنفيذ الأعمال المدنية المطلوبة لتأهيل مصانع أجا ودمنهور وطنطا، وجار صرف الدفعات المقدمة للشركات التي تم التعاقد معها .

وتم تدريب (٦٩٠) متدربًا من المهندسين والإداريين والفنيين من خلال (٣٣) دورة تدريبية وورشة عمل تضمنت موضوعات (تنفيذ وصيانة شبكات الصرف -GIS -نوعية المياه- إعداد التقارير الفنية- دورات متخصصة فى مجال الصرف..).

ووجه سويلم بمواصلة العمل من كل أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة، ومواصلة التنسيق مع مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء في ما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية؛ استعدادًا لموسم الأمطار والسيول وضبط المناسيب أمام المحطات، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي ضمن أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف .