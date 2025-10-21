أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر وحتى الأحد 26 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء موضحا أنه يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها والطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة موضحا أنه من المتوقع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأربعاء 22 أكتوبر وحتى الأحد 26 أكتوبر نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

