صور.. السكة الحديد تستقبل أطفال مستشفى 57357 بمحطة بشتيل



استقبلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عددًا من أطفال مستشفى 57357، وذلك بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، التي تُعد أحد أهم وأكبر المحطات الحديثة في منظومة النقل بالسكك الحديدية في الشرق الأوسط، وذلك خلال رحلتهم إلى محافظة أسوان عبر أحد قطارات الهيئة.



وخلال الزيارة، أجرى الوفد، الذي يضم عددًا من الأطفال والأطباء والمشرفين والمسؤولين التنفيذيين بمستشفى 57357، جولة ميدانية داخل أروقة محطة صعيد مصر، شملت صالة كبار الزوار والتعرّف على منظومات التشغيل والإدارة الحديثة المعتمدة بالمحطة، فضلًا عن التصميمات الهندسية للمحطة ومعايير الأمان والسلامة الخاصة بإدارتها الذكية، وكذلك الخدمات المقدمة لجمهور الركاب والتسهيلات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم.



وأعرب الوفد عن سعادتهم وتقديرهم للتطوير الكبير الذي يشهده مرفق السكك الحديدية، وكذلك جهود الهيئة في الارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل حركة السفر بما يليق بالمواطن المصري وضيوف مصر من الوفود السياحية المختلفة.



وفي ختام الزيارة، نظّمت الهيئة رحلة متميزة للوفد على متن أحد القطارات الفاخرة إلى مدينة أسوان، حيث تم تجهيز القطار بأعلى مستويات الراحة والخدمة لتوفير تجربة سفر مريحة ومميزة، خاصةً لأطفال المستشفى الذين عبّروا عن فرحتهم الكبيرة بهذه التجربة الفريدة.



وأكدت الهيئة حرصها على دعم الأنشطة المجتمعية والمبادرات الإنسانية التي تسهم في خدمة المجتمع المصري، مشيرةً إلى أن دورها لا يقتصر على تقديم خدمات النقل فحسب، بل يمتد ليشمل المشاركة الإيجابية في نشر الوعي الوطني وتعزيز المسئولية المجتمعية لأبناء الشعب المصري.

كما أعربت الهيئة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع أطفال مصر من أبطال مستشفى 57357.



