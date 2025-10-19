أسعار العمرة 2025-2026.. الاقتصادية والخمس نجوم

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة 2025-2026.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار برامج العمرة 2025-2026 الاقتصادية تصل لـ33 ألف جنيه.

وأوضح عضو غرفة شكركات السياحة، أن أسعار العمرة الخمس نجوم تصل إلى 60 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، أوضح أن المستندات الضرورية لحجز برامج العمرة تشمل:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء وحديثتان، مع الالتزام بارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

أشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، مع صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند الحالة الاجتماعية للإناث (قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.