بـ299 صوتًا.. "العوضي" و"فارس" وكيلين لمجلس الشيوخ 2025

كتب : نشأت علي

02:50 م 18/10/2025

''العوضي'' و''فارس'' وكيلين لمجلس الشيوخ 2025

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، نتيجة انتخابات وكيلي مجلس الشيوخ، والتي تضمنت فوز النائب أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والنائب فارس سعد فام، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، بمنصبي الوكيلين، وذلك بـ299 صوتًا لكل منهما من أصل 300 صوت.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، الذي فاز برئاسة المجلس خلال جلسة اليوم.

وبدأت صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، وذلك بناءً على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس.

وتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية، النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، كونه أكبر الأعضاء سنًا.

