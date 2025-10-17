شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 18 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا السبت، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد شبورة مائية (من 4: 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وبينت هيئة الأرصاد، أن طقس غدً السبت يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح، على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (40: 60) كم/س وارتفاع الأمواج من (2: 3) متر. البحر المتوسط: خفيف/معتدل ارتفاع الأمواج: (1: 1.5)

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 18 أكتوبر 2025 (العظمى / الصغرى)، كما يلي:

القاهرة الكبرى: 29 / 19

الوجه البحري: 28 / 18

السواحل الغربية: 28 / 17

السواحل الشمالية الشرقية: 27 / 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 33 / 24

شمال الصعيد: 32 / 18

جنوب الصعيد: 39 / 23

