شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هــ، وذلك وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وبما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

نتيجة القبول وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم رياض أطفال بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة لصالح الأزهر الشريف، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي 1447هــ

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هــ، وذلك وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وبما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السيسي والبرهان يجددان رفضهما القاطع أي إجراءات أحادية بشأن النيل الأزرق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة "النجمات الذهبية الثلاث"

شهد اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا - ISQua) في ساو باولو – البرازيل، تتويجًا جديدًا للإنجازات المصرية في مجال جودة الرعاية الصحية، حيث تم منح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار – GAHAR) جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديرًا لنجاحها في الحصول على الاعتماد الدولي لثلاث إصدارات من المعايير الوطنية خلال عامي 2024 / 2025، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى هيئات الاعتماد في المنطقة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين المصرية لنقل الكهرباء وشركة "K&K" الإماراتية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K" "الإماراتية؛ لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، عن طريق استخدام الكابلات البحرية، بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

القائمة الوطنية تقدم أوراق ترشحها بالقاهرة ووسط الدلتا بانتخابات النواب

تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر، بأوراق ترشحها في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا منذ قليل قبيل غلق باب الترشح، وذلك للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة وتضم 100 مرشح عن محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

قرار حكومي جديد بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء - تفاصيل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا