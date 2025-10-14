السكة الحديد: تشغيل رحلات مخصوصة من وإلى طنطا الجمعة المقبلة

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات المخصوصة المجهزة بعربات تحيا مصر للعمل بين طنطا / المنصورة – طنطا / الزقازيق - طنطا / منوف والعكس وذلك يوم الجمعة الموافق 17 / 10 / 2025.

وتقرر تشغيل مخصوص رقم (1) من طنطا إلى الزقازيق حيث يقوم من طنطا الساعة 02:00، ويصل الزقازيق الساعة 03:50، على أن يعود من الزقازيق الساعة 04:55 ويصل طنطا الساعة 06:35 طبقا للجداول المرفقة.

كما تقرر تشغيل مخصوص رقم (2) من طنطا إلى المنصورة حيث يقوم من طنطا الساعة 03:00 ويصل المنصورة الساعة 04:30، على أن يعود من المنصورة الساعة 06:45 ويصل طنطا الساعة 08:15 طبقا للجداول المرفقة.

وتقرر كذلك التشغيل الاستثنائي لبعض القطارات التي لا تعمل يوم الجمعة وهي القطارات أرقام (227 / 230 طنطا / الزقازيق والعكس - 297 / 48 طنطا / المنصورة والعكس - 540 / 545 طنطا / منوف والعكس) يوم الجمعة الموافق 17 / 10 / 2025 فقط طبقا لجداولها الحالية وذلك لتلبية التدفق المتزايد لجمهور الركاب على مدينة طنطا.