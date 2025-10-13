

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية بمحافظة الشرقية لتفقد عدد من المنشآت الطبية، بهدف تعزيز المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية.

رافقه خلال الجولة مشرفون من الإدارات المركزية للمستشفيات، ووحدات الرعاية الأولية، ومكاتب الصحة، إلى جانب فرق من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية.



وبحسب بيان، بدأ الدكتور عمرو قنديل جولته بزيارة مستشفى بلبيس المركزي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والصيدلية، والرعاية المركزة، وغرفة الإنعاش الرئوي. واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع الحالات المرضية بالأقسام الداخلية، كما استمع إلى آراء المواطنين حول جودة الخدمات المقدمة، موجّهًا الشكر للفريق الطبي على جهودهم.



واستكمل نائب الوزير جولته بزيارة مركز صحة الزرزمون التابع لإدارة ههيا الصحية، حيث تفقد غرف الطوارئ والاستقبال، وعيادات طب الأسنان وطب الأسرة، والصيدلية، وتابع سير العمل في المبادرات الصحية، ولاحظ وجود تقصير في متابعة الحالات الإيجابية، فوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المتابعة الفعالة.

كما تفقد غرفة التطعيمات والأعمال الوقائية، وأشاد بأداء مراقب التطعيمات، موجّهًا بمكافأته تقديرًا لتميزه، فيما لاحظ سوء توزيع القوى البشرية بالمركز، فأصدر توجيهات بإعادة توزيع العاملين لرفع كفاءة الأداء.



واختتم الدكتور عمرو قنديل جولته بعقد اجتماع بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بالزقازيق، بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور أحمد البيلي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، إلى جانب رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والفريق الإشرافي.

ونوقشت خلال الاجتماع الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، وتم الاتفاق على عدد من التوصيات التنفيذية لتحسين الأداء.



وأوصى نائب الوزير بصرف مكافأة أسبوعين لأفراد فرق مكافحة العدوى، ومكاتب الصحة، ومراقبة الأغذية، والمعمل المشترك، والرصد البيئي، والسلامة والصحة المهنية، والصحة المدرسية بالمديرية، تقديرًا لجهودهم المتميزة.

كما أشار إلى اعتماد سبع منشآت رعاية أولية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال العام الجاري، وقرر منح فرق العمل بهذه المنشآت مكافأة شهرية.



وفي الوقت ذاته، رصد نائب الوزير بعض السلبيات في أداء عدد من منشآت الرعاية الأولية، ووجه بضرورة معالجتها خلال مهلة شهر واحد، على أن يُعاد تقييمها من قِبل فريق مركزي من الوزارة للتأكد من تنفيذ التوصيات.



وفي ختام الجولة، وجّه الدكتور عمرو قنديل الشكر لمدير مديرية الشؤون الصحية بالشرقية وفرق الإشراف والمستشفيات والإدارات الصحية، مشيدًا بالتحسن الملحوظ في الأداء مقارنة بالزيارات السابقة، ومؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.