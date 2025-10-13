إعلان

برودة وتراجع حرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ 5 أيام المقبلة

كتب : محمد عبدالناصر

10:00 ص 13/10/2025

حالة الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في الفترة من الثلاثاء 14 أكتوبر حتى السبت 18 أكتوبر 2025، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا، مائلًا للبرودة في آخره.

وأشارت الهيئة إلى ظهور شبورة مائية في الصباح من الساعة (4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأوضحت النشرة أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 28 – الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 26 – الصغرى 19

شمال الصعيد: العظمى 30 – الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 24

وأكدت الهيئة أن الأجواء خلال تلك الفترة مستقرة بوجه عام، مع استمرار الطقس الخريفي المعتدل نهارًا وانخفاض الحرارة ليلًا في أغلب المناطق.

559215066_1228511659307399_7814416924422139138_n

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى شبورة مائية السواحل الشمالية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من كتائب القسام بشأن تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء
السيسي يهدي ترامب قلادة النيل تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم السلام