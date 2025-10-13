برودة وتراجع حرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ 5 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في الفترة من الثلاثاء 14 أكتوبر حتى السبت 18 أكتوبر 2025، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا، مائلًا للبرودة في آخره.

وأشارت الهيئة إلى ظهور شبورة مائية في الصباح من الساعة (4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأوضحت النشرة أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 28 – الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 26 – الصغرى 19

شمال الصعيد: العظمى 30 – الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 24

وأكدت الهيئة أن الأجواء خلال تلك الفترة مستقرة بوجه عام، مع استمرار الطقس الخريفي المعتدل نهارًا وانخفاض الحرارة ليلًا في أغلب المناطق.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر