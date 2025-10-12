"القومي للمرأة" يهنئ السيدات المعيّنات بمجلس الشيوخ

تقدّم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني والتقدير إلى السيدات المعيّنات في مجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (575) لسنة 2025.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ فخرها واعتزازها بهذه الثقة الغالية التي منحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهؤلاء السيدات، موضحةً أن هذا القرار يُعد امتدادًا لجهود الدولة الحثيثة في دعم وتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية التي أولت المرأة المصرية ثقة كبيرة ومكّنتها من تولي مناصب قيادية بارزة في الحكومة والبرلمان ومختلف الهيئات الوطنية.

وأشارت المستشارة إلى أن هذا التعيين يعكس ما وصلت إليه المرأة المصرية من مكانة متميزة وتمكين حقيقي في ظل الدعم غير المسبوق الذي تحظى به من القيادة السياسية مؤكدة أن عضوات مجلس الشيوخ الجديدات يمثلن نماذج نسائية رائدة ومشرفة في مواقعهن المختلفة أثبتن كفاءة واقتدارًا أهّلهن لنيل هذه الثقة المستحقة متمنية لهن دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهن الوطنية والمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة

هذا وقد شمل القرار الجمهوري تعيين كل من الدكتورة سحر نصر والسيدة ميرال الهريدي، والدكتورة أماني فاخر، والدكتورة غادة البدوي، والدكتورة تيسير دهيم، والدكتورة مروة قنصوة، والسيدة نورهان الشيخ، والدكتورة أميرة تاوضروس، والدكتورة مروة واعر سيف، والدكتورة ريم الصاوي، والدكتورة سحر السيد أحمد محمد، والدكتورة داليا الأتربي.