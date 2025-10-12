اليوم.. مساحة حرة وغناء وورش أطفال بمعرض الزمالك للكتاب

كتب- محمد شاكر:

تستكمل في العاشرة صباح اليوم الأحد ١٢ أكتوبر ورشة الأطفال "حكايات على أربع عجلات" برنامجها بدعم من مؤسسة مصر الخير، والتي يقدم من خلالها قطاع مناحي الحياة نشاط المكتبة المتنقلة، وتشمل عروضا للحكي التفاعلي، وعروضا لمسرح العرائس، وفترات للقراءة الحرة، ويشرف على برنامج المكتبة والورش الفنان ربيع زين.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات معرض الزمالك للكتاب (الدورة الأولى) الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال الفترة من ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م حتى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥م.

وفي الساعة الرابعة عصرا؛ تستكمل ورشة (أنا فنان) إشراف وتدريب الفنانة القديرة وفاء الحكيم، موجهة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لاكتشاف قدراتهم، والتعبير عن أنفسهم، وتحقيق عملية الدمج المجتمعي بإستخدام الفن، وذلك بدعم من مؤسسة مصر الخير.

وفي السادسة مساء؛ يستضيف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ د. نبيلة حسن- الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ضمن برنامج (مساحة حرة) ولقاء مفتوح يديره د. محمد أمين عبد الصمد- المشرف على التراث الشعبي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وفي الساعة السابعة والنصف مساء، تقدم الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ تراث الغناء المصري منها: "أنا المصري"، "موال في البحر لم فتكم"، "والله تستاهل ياقلبي"، "أنا لك على طول"، "كل دة كان ليه"، "أنا في انتظارك" غناء الفنان أحمد محسن، بمصاحبة آلة الكمان للفنان أحمد ماهر.