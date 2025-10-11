انتقد الإعلامي عمرو أديب ظاهرة "ثقافة التشفي" التي يراها مسيطرة على ردود فعل المصريين تجاه تغيير المسؤولين، مستهجنًا المزاج العام الذي يرحب باستقالة أو إنهاء خدمة أي مسؤول.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "أيه حالة التشفي اللي عند المصريين في أي مسؤول؟.. دي ظاهرة غير طبيعية، أنا مش قادر أفهم بجد.. انتم مين فيهم؟ انت اللي عايز التغيير ولا ضده".

وأشار إلى حالة رئيس وزراء فرنسا كمثال على التغيير الطبيعي للمسؤولين، قائلاً: "رئيس وزراء فرنسا الجديد جه 24 ساعة فقط ومشي.. ده لو وزير عندنا كان هيدخل بعدها دار الفؤاد، الناس بتيجي تخدم وتمشي.. جه وزير قعد شوية ومشي.. فين الأزمة؟".

وتناول مقدم "الحكاية" نظام العمل البرلماني، قائلاً: "في مصر الأمر لا يمضي كذلك.. أغلب الناس دي داخلة من خلال قوائم".

وأوضح أن "الأحزاب سواء المعارضة أو الموالاة بتدخل البرلمان بنظام القايمة فيما يعرف بـ الهندسة السياسية، الاتنين إيدهم في إيد بعض من أجل مصر.. صح غلط مع التعليل"، متسائلًا: "انتوا ليه يا جماعة مش قابلين فكرة التغيير.. ما يجي وزير سنة ويمشي.. يجي وزير سنتين ويمشي".

وتابع أن الدولة المصرية بحاجة إلى ثقافة تقبل التغيير دون شماتة، قائلاً إن التركيز يجب أن ينصب على دعم المؤسسات بدلاً من توجيه الانتقادات الشخصية للمسؤولين.