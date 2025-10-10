كتب- حسن مرسي:



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المدارس تمثل رسالة وطنية تهدف إلى بناء جيل صحي، مشددًا على أن صحة الأطفال هي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن المبادرة تغطي أكثر من 29 ألف مدرسة سنويًا، وتستهدف طلاب المرحلة الابتدائية بما فيهم غير المصريين، مضيفًا أن فرقًا صحية تضم 2000 عضو تعمل على مدار العام لإجراء فحوصات دقيقة.

وأوضح أن المبادرة تشمل قياس الهيموجلوبين لاكتشاف الأنيميا، وفحص الطول بالنسبة للعمر لتحديد التقزم، إلى جانب قياس كتلة الجسم للكشف عن السمنة، مشيرًا إلى أن الأطفال المصابين يُحالون إلى عيادات التأمين الصحي لتلقي العلاج مجانًا.

وأشار عبد الغفار إلى أن المبادرة توفر متابعة مستمرة عبر كارت صحي لضمان شفاء الأطفال، مؤكدًا أن هذا الجهد يشمل مئات الآلاف من الطلاب سنويًا لضمان حياة صحية للأجيال القادمة.

وأضاف أن الاهتمام بصحة الأطفال يُعد أولوية وطنية، قائلًا إن المبادرة تمثل استثمارًا في مستقبل مصر من خلال بناء جيل قادر على المساهمة في التنمية والتقدم.