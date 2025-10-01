كتب- محمد شاكر:



واصلJ اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استعداداتها المكثفة للدورة الـ57 من المعرض، المقرر انعقادها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.



وقال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير آليات تطوير الجوائز الخاصة بالمعرض، واتفقت على تخصيص جائزة "كتاب العام" في فرع العلوم الإنسانية لمجال التراث والهوية، بينما ستكون جائزة الكتاب العلمي هذا العام في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تعكس توازن المعرض بين الأصالة والمعاصرة.



وأوضح مجاهد أن إجمالي جوائز المعرض يبلغ 14 جائزة تغطي مختلف فروع الفكر والإبداع، مشيراً إلى أن بقية الفروع لا تشترط تحديد مجال محدد لها كل عام، وهو ما يمنحها مرونة في استيعاب مختلف الاتجاهات البحثية والإبداعية.



كما رفعت اللجنة الاستشارية توصيتين أساسيتين إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ الأولى تتعلق بتقديم موعد الإعلان عن أسماء الفائزين ليكون في بداية المعرض بدلاً من نهايته، بما يتيح فرصة أكبر للترويج للأعمال الفائزة على مدار أيام الفعالية، أما التوصية الثانية فشملت تشكيل لجنة متخصصة لبحث آليات تطوير الجائزة من حيث الفروع والمعايير والقواعد، بما يواكب التطور المتسارع في تقنيات النشر والكتابة ومجالات الإبداع الجديدة.



بهذه الخطوات، يؤكد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة العربية، حرصه على الجمع بين الأصالة والحداثة، وتقديم منصة فاعلة لدعم الإبداع والابتكار وتعزيز مكانة الثقافة المصرية والعربية على الساحة الدولية.



