مدبولي: مشروع إحياء نزلة السمان يضع الأهالي في قلب خطة التطوير

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي، بحضور وزراء السياحة والإسكان ومحافظ الجيزة، وعدد من القيادات المعنية.



وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروع باعتباره امتدادًا للأعمال الجارية بمنطقة الأهرامات، لافتًا إلى القيمة التاريخية والحضارية الفريدة للمنطقة ومحيطها، وما تتطلبه من جهود تعكس مكانتها العالمية.



وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف إعادة إحياء نزلة السمان بما يضمن تكاملها مع منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، من أجل زيادة أعداد السائحين وتحقيق عائد مستدام، مع الحفاظ على المواقع الأثرية وتطوير الخدمات السياحية.



وشدد رئيس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية مع سكان المنطقة في المشروع، مؤكدًا أن خطة التطوير تصب في صالح الجميع، وخاصة الأهالي، الذين سيستفيدون من تحسين البنية التحتية وفتح مجالات للعمل والسياحة والخدمات.



واستعرض استشاري المشروع، المهندس محمد الخطيب، الرؤية الاستراتيجية للتطوير، موضحًا أنها ترتكز على تحويل نزلة السمان إلى جزء أصيل من تجربة زيارة الأهرامات بحلول عام 2030، عبر الدمج بين الحفاظ على القيمة الأثرية للمكان وإعادة تأهيل العمران والبنية التحتية، وتوسيع الطاقة الفندقية، وتحسين الخدمات البيئية، فضلًا عن إشراك المجتمع المحلي في إدارة المشروعات وتنمية موارد الدخل.







