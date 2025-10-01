مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية

تسلَّم المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية APUA، بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، خلال المؤتمر العام الحادي والعشرين للاتحاد، لتتولى مصر رئاسة المنظمة رسميًّا من دولة غينيا لمدة ثلاث سنوات.

ويأتي تسلُّم مصر للرئاسة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الاتحاد؛ حيث يعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "إفريقيا وتحديات التحول الطاقي" خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، في إطار التزام مصر بقيادة مستقبل الطاقة في إفريقيا، وما تحظى به من ثقة إقليمية ودولية لقيادة الحوار حول مستقبل الطاقة بالقارة.

بدأت الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الجمعة الماضية، ويُعد هذا الحدث واحدًا من أهم الفاعليات الدولية في قطاع الطاقة الإفريقية، حيث يشكل منصة أساسية تجمع الأطراف المعنية من وزراء الطاقة والكهرباء ورؤساء الشركات الإفريقية وصنّاع السياسات والخبراء وشركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يُسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير بنية تحتية مستدامة للطاقة في إفريقيا.

وافتُتح المؤتمر على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، ويناقش عدة محاور رئيسية؛ أبرزها: التحول في مجال الطاقة، إصلاحات القطاع، الحوكمة، الاستدامة، مستقبل الطاقة الإفريقية.

ويستهدف المؤتمر مناقشة التحديات والفرص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لدفع الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لرفع كفاءة المرافق.

وتتضمن فاعليات المؤتمر منتديات رفيعة المستوى؛ مثل: منتدى الحوكمة والقيادة للمديرين التنفيذيين، ومنتدى سوق الكهرباء الإفريقية الموحد (AfSEM)، إضافة إلى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة وعروض تقنية حول التحول الطاقي، ودور المرأة، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب زيارات ميدانية لمشروعات الطاقة الرائدة في مصر، التي تعكس جهود الدولة للتحول نحو الطاقة الخضراء.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية أمر حتمي لتحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أهمية تبادل المعرفة وتطوير الابتكار؛ خصوصًا في مجالات تخزين الطاقة وتطوير شبكات النقل ومشروعات الربط الكهربائي.

وأوضح الوزير أن مصر ملتزمة باستراتيجيتها الوطنية للطاقة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، لبناء مزيج أكثر نظافة واستدامة.

ويُقام على هامش المؤتمر معرض متخصص لعرض أحدث التقنيات من الشركات الوطنية والدولية المصنعة لمعدات الكهرباء والطاقة، إلى جانب أبرز مقدمي الخدمات الاستشارية.

يُذكر أن اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية (APUA)، منذ إنشائه قبل 55 عامًا، يهدف إلى تطوير وتكامل أنظمة الكهرباء الإفريقية عبر الربط الكهربائي بين الشبكات، وتبادل الخبرات، واستغلال الموارد بكفاءة، وتشجيع الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم صناعة مهمات الكهرباء داخل القارة.