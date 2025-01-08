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بث مباشر: الرئيس السيسي يفتتح أعمال القمة العاشرة بين مصر وقبرص واليونان

01:24 م الأربعاء 08 يناير 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:


كتب - محمد سامي
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي|، أعمال القمة العاشرة بين مصر وقبرص واليونان.
وتشهد القاهرة، الآن، قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتعد هذه القمة العاشرة بين زعماء الدول الثلاث، منذ تأسيس آلية التعاون الثلاثى، والتى بدأت بعقد أول قمة ثلاثية فى القاهرة عام 2014، وتوالت بعدها القمم فى عواصم الدول الثلاث، لدعم آلية التعاون.


الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العاشرة اليونان قبرص
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