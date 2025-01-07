التنمية المحلية: بدء مشروع تشجير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى

الأرصاد: فرص أمطار محدودة اليوم على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بدء مشروع تشجير الطريق الدائري بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، في بيان الثلاثاء، إنه تم اختيار عدة مواقع رئيسية على الطريق شملت كل النطاقات الصالحة للتشجير على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية بنطاق إقليم القاهرة الكبرى.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن المبادرة تسعى لتحسين جودة الحياة والبيئة وتعزيز الشراكة المجتمعية وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها والاستفادة من مياه الصرف المعالجة في ري الأشجار وتنقية الهواء وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أنه سيتم مراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، وكذا أصناف الزراعات المُختارة والتوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهرًا حضاريًا للطريق الدائري وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة والإسكان والزراعة والمحافظات الثلاث.

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