أبو شقة عن أهمية تفعيل قصور الثقافة: الشائعات أسقطت دولًا والحروب لم تعُد دبابات وطائرات

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الشائعات أسقطت دولًا ونظمًا كبيرة، والحروب حاليًّا لم تعُد طائرات ودبابات، وجميع دول العالم تتعرض للفتن والمؤامرات، ولا بد من الانتباه لهذا الأمر المهم، فالاهتمام بالثقافة هو تطبيق لنصوص الدستور الذي أكد الاهتمام بالهوية وإتاحة الثقافة لكل المواطنين دون تمييز، والثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه.

وأضاف أبو شقة، في كلمته اليوم الإثنين، في الجلسة العامة لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة، منوهًا بأن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقضية الثقافة والوعي، حتى لا نترك المواطن فريسة للمغامرين والمغرضين والمتآمرين؛ خصوصًا أن لدينا 500 مقر لقصور الثقافة لا بد من تفعيلها وإعدادها جيدًا من كل المناحي؛ لإعداد كوادر تحقق فكرة الوعي.

وشدد أبو شقة على أن دور الثقافة لا بد أن يكون أداة دعم لكل الدولة، وأن يكون هناك تواصل مع كل الجهات المعنية والمراكز الدينية المتخصصة؛ لأن هذا هو الهدف الرئيسي من المناقشات، لتفعيل حقيقي لدور هذا المجلس، ولا بد أن نسلط الأضواء على هذه الأمور الجوهرية؛ لما فيه مصلحة الوطن.

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