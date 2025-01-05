وزير البترول يعلن مستجدات مهمة بشأن حقل ظهر مع بداية 2025

كتب- نشأت علي:

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر بحلول ديسمبر 2024، ضمن خطة لزيادة الإنتاج والعودة إلى المستويات السابقة لتوقف الحفر.

وأعلن الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أنه سيتم حفر بئرين جديدين بحقل ظهر بمعدلات إنتاج تبلغ حوالي 220 مليون قدم مكعب يوميًا، مع بدء الحفر فعليًا في يناير 2025.

وأضاف أن أعمال الحفر ستشهد أيضًا عودة تشغيل 3 حفارات وحفاري إصلاح لشركة "عجيبة" لاستئناف العمل بشكل مكثف، مؤكدًا الإسراع في وضع المرحلة الثانية من حقل ريفين على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 200 مليون قدم مكعب يوميًا خلال يناير 2025، عبر ضخ استثمارات إضافية، بجانب بدء عمليات الحفر في حقل الكينج مطلع عام 2025.

أشار وزير البترول إلى إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، بهدف الإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج. وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة تضمنت حزمة حوافز شملت زيادة تدريجية في الإنتاج ليصل إلى 80 مليون قدم مكعب يوميًا بنهاية 2025.

كما أعلن بدء الإنتاج من بئري سببيا وسيجيل في أكتوبر ونوفمبر 2024 بمعدلات إنتاج تتراوح بين 30-40 مليون قدم مكعب يوميًا و65 مليون قدم مكعب يوميًا على التوالي، إضافة إلى دخول بئر جديد بنهاية العام الجاري ليصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 160 مليون قدم مكعب يوميًا، باستثمارات تصل إلى 217 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى زيادة أنشطة شركة "إيني" في الصحراء الغربية لدعم الإنتاج.

أكد الوزير أهمية التعاون الإقليمي، خاصة مع قبرص، موضحًا أن الغاز المكتشف يمكن أن يتم توجيهه لمصر سواء للاستخدام المحلي أو لتصديره، مما يحقق قيمة مضافة وعائد اقتصادي كبير للبلاد.

ذكر الوزير أن الإنتاج الحالي للزيت المكافئ يبلغ 1.4 مليون برميل يوميًا، مع إضافة 54 ألف برميل خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024.

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