ياسمين عز: الزواج بداية "سكة العذاب" وليس وسيلة لتحقيق الاستقرار

كتب- حسن مرسي:

أثارت الإعلامية ياسمين عز، جدلًا واسعًا بعد أن غيرت نهجها المعتاد في الحديث عن العلاقة بين الرجال والنساء،

خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة "MBC مصر" أكدت عز بأن الزواج قد يكون "بداية سكة العذاب" وليس وسيلة لتحقيق الاستقرار كما تعتقد بعض النساء.

وقالت مقدمة "كلام الناس"، إن على الفتيات مراجعة أسباب رغبتهن في الزواج، مؤكدة أن البحث عن "السند والظهر" في الرجل ليس سببًا كافيًا للارتباط، ساخرة من الفكرة بقولها: "إبراهيم الأبيض ماشية بتعمل مشاكل".

كما أشارت الإعلامية ياسمين عز، إلى أن مسؤوليات الحياة الزوجية قد تثقل كاهل المرأة، معتبرة أن السعادة لا تكمن في الزواج بقدر ما تعتمد على الاستقلالية وتحقيق الذات.

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