العثور على رضيعة في "منور" بشبرا الخيمة.. وتحرك رسمي من "الطفولة والأمومة"

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الخميس، تدخله في واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة في منور عقار بمنطقة شبرا الخيمة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد تلقت إخطارًا من النيابة العامة بالعثور على الطفلة، وبناءً عليه تم ندب أخصائي من نجدة الطفل لمتابعة حالة الطفلة الرضيعة والوقوف على حالتها الصحية، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها.

وأوضحت "السنباطي" في بيان، أن الطفلة وصلت إلى المستشفى في حالة غير مستقرة، وتعاني من بعض الكدمات، ونقص الأكسجين، وصعوبة في التنفس، وضعف تدفق الهواء داخل الرئة، وتم حجزها بالحضانة يوم 26 يناير الجاري، مشيرة إلى أن المستشفى قدمت لها كافة الرعاية الطبية حتى استقرت حالتها في الوقت الحالي.

ووجهت رئيسة المجلس الإدارة العامة لنجدة الطفل باستمرار متابعة حالة الرضيعة لحين استقرارها بشكل نهائي، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة، من إيداعها إحدى دور الرعاية المناسبة لحالتها، واستخراج الأوراق الثبوتية لها بالتنسيق مع النيابة العامة.

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