البابا تواضروس يتلقى تهنئة من المستشار عدلي منصور بعيد الميلاد المجيد

القاهرة - أ ش أ

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الجمعة، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق؛ وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم في بيان له، اليوم، إن المستشار عدلي منصور أعرب - خلال الاتصال - عن تهنئته القلبية الخالصة لقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المصريين المسيحيين بالعيد.

وأكد المستشار عدلي منصور، عن أمنياته بمزيد من الازدهار والتقدم لمصر وكل أبنائها.



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