وزير الري: تنفيذ عمليات إحلال وصيانة المنشآت المائية لخدمة المنظومة

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تنفذ عمليات إحلال وصيانة المنشآت المائية بالشكل الذي يضمن تمكينها من القيام بدورها في خدمة المنظومة المائية واستيفاء الالتزامات المائية تجاه المنتفعين، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من هذه المنشآت في خدمة عناصر متنوعة مثل الطرق المارة أعلى القناطر والأهوسة ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية الملحقة بالقناطر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت بمحافظة الجيزة.

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أنه في ضوء الحاجة لتوسعة الطريق المار أعلى قنطرة حجز شبرامنت لتوسعة مدخل منطقة سقارة الأثرية، فإنه يجري الإعداد لإحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت.

كما أكد الوزير حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع السياحي، بما ينعكس إيجابياً على خدمة الاستثمارات السياحية والاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة من الناحية الأثرية لمنطقة سقارة الأثرية.

جدير بالذكر أن قنطرة حجز شبرامنت تقع على ترعة شبرامنت، وتُعد ترعة رئيسية آخذة من ترعة سقارة القبلية، وتتغذى من النهاية من ترعة المنصورية.

اقرأ أيضا:

برودة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أحرجت مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي.. من هي الإعلامية فيروز مكي؟

استشاري تغذية: ليس كل زبدة فول سوداني أو شوكولاتة سائلة جيدة

هل يسدد المواطن رسومًا إضافية على الفحص والمعاينة بطلبات التصالح؟