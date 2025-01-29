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4 شروط.. الإسكان توافق على تيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات والأراضي

09:21 م الأربعاء 29 يناير 2025

المهندس شريف الشربيني

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كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية.

وأوضح الشربيني أن التيسيرات تسري في الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص.

وتُطبق هذه التيسيرات بالشروط الآتية:

* الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة

* لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة

* لا تسري على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز

* لا تسري على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

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المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان تيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة تيسيرات في السداد للوحدات والأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
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