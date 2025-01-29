الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري بأكمله سيخرج إلى الشارع رفضًا لتهجير الفلسطينيين لو طلبت منه هذا الأمر.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني "ويليام روتو" اليوم الأربعاء: "ماذا سأقول للرأي العام المصري؟ ولن أتحدث عن الرأي العام العربي أو الإسلامي أو العالمي.. ماذا سأقول لو طُلب مني، أو إذا ترددت الأحاديث حول إمكانية تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟".

وأضاف: "أتصور، وطبعًا أنا بقول فرضية نظرية، لو قولت دا، فدا معناه عدم استقرار للأمن القومي المصري ولا الأمن القومي العربي في منطقتنا.. اللي مهم جدًا الناس اللي بتسمعنا تعرف إن فيه هنا في منطقتنا أمة لها موقف في هذا الأمر، وأنا موجود في مكاني ومشيت منه، أمة لها موقف في هذا الأمر".

وتابع: "الظلم التاريخي اللي وقع للفلسطينيين وتم تهجيرهم قبل كدا ولم يرجعوا إلى مناطق ثبت أو سبق التأكيد لهم إنهم ممكن يرجعوا تاني بعد ما يتم تعميرها، هل ممكن الكلام دا يتكرر مرة تانية؟.. أنا مفتكرش، وبقول إن الشعب المصري لو أنا طلبت منه هذا الأمر هيخرج كله في الشارع المصري يقولي لأ.. لا تشارك في ظلم، لا تشارك في ظلم، وبقولها بمنتهى الوضوع".

وأكد الرئيس السيسي أن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".