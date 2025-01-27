تعرف على نجوم الإبداع في اليوم الخامس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد شاكر:

تستضيف الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن برنامج اليوم الخامس للنشاط الثقافي، الذي سيُقام يوم الثلاثاء 28 يناير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

القاعة الرئيسية

الساعة: ١٢ ظهرا، ندوة "أجيال وسائل التواصل.. ألفا - x - الألفية الجديدة - 2 - أبناء جيل الطفرة"، يشارك فيها: د. إيمان قرة - د. لمياء محسن محمد - د. محمود الضبع، تدير الندوة: الإعلامية سارة حازم.

الساعة: ٢ ظهرا، ندوة "أحمد مستجير الهندسة الوراثية والنبات" يشارك فيها: د. أحمد شوقي - د. علاء خليل - د. هاني الشيمي، تدير الندوة الإعلامية دينا شرف.

الساعة: ٤ عصرا، ندوة "الفتاوى والعالم الرقمي" يشارك فيها: فضيلة المفتي: د. نظير محمد عياد، يدير اللقاء د. محمود عبد الرحمن.

الساعة: ٦ مساءً، ندوة "الشباب والعمل العام" يشارك فيها النائب أحمد فتحي - د. إيمان ريان - بلال حبش - هند محمد عبد الحليم

القاعة الدولية

الساعة: ١٢ ظهرا، ندوة "الثقافة والحداثة والأدب على ضفتي البحر الأبيض المتوسط" يشارك فيها الكاتب التركي Ali Aycil، تدير الندوة: الإعلامية نهى توفيق.

الساعة: ٢ ظهراً، لقاء مع سعيد شيمي مدير تصوير سينمائي ووليد يوسف الكاتب والسيناريست، يدير الندوة: محمود عبد الشكور

الساعة: ٣,٣٠ عصرا، ندوة "عمان ومصر .. الوئام الأزلي"، يشارك فيها د. إبراهيم سلامة - بدر العبري - د. بدرية النبهانية - د. ممدوح الدماطي، يدير الندوة: حسن المطروشي.

الساعة: ٦ مساءً، ندوة "آسيا و شراكات من أجل المستقبل" يشارك السفير أحمد شاهين - د. إكرام بدر الدين، تدير الندوة: الإعلامية آية عبد الرحمن.

قاعة المؤسسات

الساعة: ١٠,٣٠ صباحا، ندوة "مبادرة ١٠٠ مليون صحة معا للكشف المبكر عن أمراض السرطان" رانيا علواني - رنا عرفة - نرمين عبد القادر.

الساعة: ١٢ ظهرا، ندوة "الإنترنت في حياة الطفل" يشارك فيها: زياد عبد التواب - د. سلمى قوال طارق سعد - اللواء محمود الرشيدي يدير الندوة د. نور أسامة المجلس القومي للطفولة والأمومة).

الساعة ١٢ ظهرا، ندوة "مئوية مجلة روز اليوسف" يشارك فيها: أسامة سلامة - تحية عبد الوهاب - محمد هاني هبة صادق تدير الندوة فاطمة الزهراء توفيق (مؤسسة روز اليوسف).

الساعة: ٢,٣٠ ظهرا، ندوة "مستقبل الثقافة في مصر في ظل الأوضاع الراهنة" يشارك د. أحمد بهاء خيري - د. بهاء حسب الله - د. رفعت جبر يدير الندوة د. حامد عيد المجلس الأعلى للثقافة).

الساعة: ٥ مساءً، المائدة المستديرة الثانية: الثقافة البصرية والمدينة، يشارك فيها الفنانة: د. أسماء الدسوقي - الفنان: د. حمدي أبو المعاطي.

الصالون الثقافي

الساعة: ١٢ ظهرا، ندوة "الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى (مئوية ميلاد)" يشارك فيها: د. أحمد زكريا الشلق - د. داليا أحمد عبد الرحيم د. محمد عبد الوهاب - د. نبيل الطوخي، يدير الندوة: أحمد الجمال.

الساعة: ٢ ظهراً، ندوة "إيفيلين بوريه تجربة قرية تونس" يشارك فيها: د. خالد سراج - زينب خليفة - الفنان محمد محمود بريك د. منى زكريا - الفنانة نورا عبد العال، تدير الندوة: الإعلامية هبة حمزة.

الساعة: ٤ عصرا، ندوة "ثقافتنا في: الأردن" يشارك فيها د. حسين دعسة - د. محمد ناجي عميرة تدير الندوة: الإعلامية ميادة الفيشاوي.

الساعة: ٦ مساءً، ندوة "التشريع في عالم الذكاء الاصطناعي" يشارك فيها: د. تامر الشحات - سلطان الخالدي (السعودية) د. عمرو الورداني، ويدير الندوة: د. وليد عبد المنعم.

قاعة فكر وإبداع

الساعة: ١٢ ظهرا، ندوة "أم كلثوم التي لا يعرفها أحد" لـ محمود عوض، يناقشه طه عوض - عبد الله السناوي، يدير الندوة: د. شريف صالح.

الساعة: ١,٣٠ ظهرا، ندوة "البابا تواضروس الدولة.. الكنيسة.. الإرهاب" لـ محمد الباز، يناقشه د. عماد خليل - د. محمد عفيفي، يدير الندوة: محمد عبد العزيز.

الساعة: 3 عصرا، ندوة "الأمن القومي للدولة.. المقومات والتحديات" لـ اللواء د. محمد الدسوقي سيد الأهل، يناقشه جمال الكشكي - اللواء عادل العمدة، تدير الندوة: نادية السباعي.

الساعة: ٤,٣٠ عصرا، ندوة "خدعة هيمنجواي" لـ أحمد مجدي همام،" يناقشه أحمد عبد العاطي - محمد سرور، يدير الندوة: مصطفى الطيب.

الساعة: ٦ مساءً، ندوة "الخواجاية" لـ فيموني عكاشة، يناقشه د. شيرين أبو النجا - د. محمد بدوي، يدير الندوة: سيد محمود.

قاعة العرض

الساعة: ١٢ ظهرا، ندوة "موجز تاريخ الأدب البولندي" تأليف: يان تومكوفي، ترجمة د. أجنيتكا بيوتر فسكا (سفارة بولندا) - د. هالة صفوت كمال.

الساعة: ٢ ظهرا، ندوة "العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية ١٩٤٥م - ١٩٥٦م" تأليف: د. أحمد الشربيني، يناقشه د. عثمان أحمد عثمان، تدير الندوة: د. ماجدة صالح

الساعة: ٤ عصرا، ندوة "تاريخ الدول والملوك ابن الفرات.. زبدة كشف الممالك ابن شاهين الظاهري" يناقشه : د. أيمن فؤاد سید - د. علاء النهر - د. محمد جمال الشوربجي - د. محمد كمال عز الدين

الساعة ٦ مساء، ندوة "ظلي الذي يخجل الاعتراف بموت صاحبه" تأليف عربي كمال، يناقشه د. شوكت المصري.

قاعة الشعر

الساعة: ٢ ظهراً، الأمسية الأولى، يشارك فيها: أحمد مجدي البهاء حسين - جيهان بركات - حسني الإتلاتي شيماء الحماقي عادل الشربيني - عبد الناصر الجوهري - محمد الروبي محمد رؤوف - محمد هشام - مريم الزرعوني (الإمارات) يدير الأمسية: فارس خضر.

الساعة ٤ عصرا، لقاء مع الشاعر الهندي شودیبتو شاترجي، والشاعر الهندي باريال كومار باسو، يديرها وحوار : سارة حامد حواس.

الساعة: ٦ مساءً، الأمسية الثانية، يشارك فيها: ابتسام أبو سعدة (فلسطين) - أسامة جاد - جمال القصاص جمال أماش (المغرب) جومانا مصطفى (الأردن) جيهان عمر سندس الرفيق (تونس) - شريف الشافعي - عاطف عبد العزيز میلاد زكريا - يسري حسان - يوسف إدوارد وهيب- ماريان إيكلهوف (هولندا)، کیو ها و بيش (فيتنام) يدير الأمسية: حازم البهواشي.

اقرأ أيضا..

لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف

خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪؜ عن العام الماضي



