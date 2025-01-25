السعر مفاجأة.. "مسند الإمام أحمد بن حنبل" أغلى كتب معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- أحمد الجندي:



تصدر "مسند الإمام أحمد بن حنبل" الذي يبلغ عدد أجزائه 52 مجلدًا، قائمة الكتب الأعلى سعرًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ حيث بلغ سعره 32 ألف جنيه.

وقال محمد علي، أحد العارضين بدار زاهد القدسي للطباعة والنشر، إن "مسند الإمام أحمد" يحظى باهتمام كبير من الباحثين وعلماء الدين، كما أن العديد من زوار المعرض يطلبونه رغم تكلفته المرتفعة.

وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قيمة الكتاب لا تقتصر فقط على الجانب المادي؛ بل تكمن في مكانته كأحد أعظم المصادر الإسلامية التي توثق التاريخ والحديث الشريف.

جدير بالذكر أن هذا الكتاب يعد من أهم الأعمال التراثية الإسلامية، ويتألف من عدة مجلدات ضخمة؛ تحتوي على مادة علمية، مما يفسر ارتفاع سعره.

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