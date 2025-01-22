الصحة: 3.5 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في مطروح خلال 2024

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 3 ملايين و574 ألف و335 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة مطروح، تنفيذاً لتوجهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى تقديم 2 مليون و73 ألف و332 خدمة طبية في مختلف التخصصات، تضمنت "الاستقبال والطوارئ، الداخلي، العمليات، الرعايات، الحضانات، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل"، بجانب تقديم 794 ألف و336 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية، وتقديم 33 ألف و733 جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى مُناظرة 637 حالة من خلال خدمات التشخيص (عن بُعد)، وإصدار 6382 قرارًا على نفقة الدولة. كما شهدت القوافل الطبية تقديم 104 ألف و891 خدمة طبية من خلال 111 قافلة طبية بمختلف التخصصات الطبية لتقديم الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجًا.

وأشار "عبدالغفار" في بيان، إلى تطوير واستحداث بعض الأقسام من خلال 9 مستشفيات بمحافظة مطروح، حيث شهدت مستشفى مطروح العام تطوير قسم الأشعة، وتوفير 2 جهاز أشعة مقطعية، وتوفير جهاز C ARM، وتوفير جهاز إيكو، وافتتاح قسم المناظير، وافتتاح معمل البكتريولوجي واستحداث التجهيزات الطبية، والتشغيل التجريبي لمركز الإرشاد الوراثي لمتابعة مرضى الأمراض الوراثية والتمثيل الغذائي، وتشغيل عيادة السمعيات.

وبمستشفى الضبعة المركزي تم استحداث وحدة جراحات الوجه والفكين، وافتتاح قسم العناية المتوسطة بقوة استيعابية 4 أسرّة، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي وتوفير التجهيزات الطبية، كما تم توفير جهاز أشعة مقطعية، واستحداث جراحات المخ والأعصاب، وقسم الرعاية المتوسطة بقوة استيعابية 5 أسرّة بمستشفى الحمام المركزي. كما تم تطوير المعمل بالتجهيزات اللازمة بمستشفى رأس الحكمة المركزي.

وأوضح عبدالغفار، أن أعمال التطوير شملت مستشفى النجيلة المركزي، حيث تم تشغيل وحدة جراحات العظام والأوعية الدموية والمسالك، وافتتاح مدرسة للتمريض. كما تم توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى سيوة المركزي، بالإضافة إلى تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، وتطوير قسم الأشعة، وافتتاح وحدة التشغيل "عن بُعد" بمستشفى الأطفال التخصصي. كما تم توفير 2 جهاز تخدير وتطوير ورفع كفاءة قسم النساء والتوليد واعتماده من الزمالة المصرية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والصدر.

ومن جانبه أشار الدكتور إسلام عبدالله عزايم وكيل وزارة الصحة محافظة مطروح، إلى تطوير مراكز ووحدات الرعاية الأولية، حيث قدمت مليون و500 ألف و951 خدمة طبية تضمنت الطوارئ، المعامل، الأسنان، التطعيمات، بجانب تقديم 240 ألف و833 خدمة طبية بالعيادات الخارجية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 63 ألف و774 سيدة، بالإضافة إلى تفعيل العيادات المسائية في 3 وحدات صحية تضمنت (مركز طبي سيدي عبدالرحمن، النجيلة القبلية، أم الرخم).

كما تم تفعيل 3 مراكز للعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، تضمنت (مركز صحة الحمام، ومركز صحة النجيلة، مركز صحة أول بمدينة مطروح)، كما تم إنشاء وحدة طب أسرة سيدنا هود، وإعادة تطوير وحدة طب أسرة النجيلة البحرية، بالإضافة إلى ضم 46 وحدة صحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وترشيح 7 وحدات صحية للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.

وأوضح عزايم، أن الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر على رأس أولويات العمل لرفع كفاءة الكوادر البشرية، حيث شارك 757 متدربًا من القطاع الصحي بمختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية في 32 برنامجًا تدريبيًا. بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية، حيث تم المرور على 279 منشأة أسفرت عن إصدار 54 قرار غلق للمنشآت غير المطابقة للاشتراطات الصحية، كما قامت فرق المراقبة على المنشآت الغذائية بالمرور على 2367 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام 11 ألف و245 كيلو من الأغذية الفاسدة وإعدام 2630 لتر من المشروبات غير الصالحة للاستخدام الآدمي.