رقمنة الري.. سويلم يتابع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي بالتعاون مع إسبانيا

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة تقدم سير العمل في "مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي"، والجاري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والحكومة الإسبانية.

وأشار سويلم إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام وإدارة الموارد المائية المتاحة لأغراض الزراعة وتحسين الإنتاجية الزراعية بمناطق الدلتا والصعيد في مصر، ويهدف المشروع إلى استخدام تقنيات الري والممارسات الزراعية الذكية؛ لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي بتقنيات ذكية مناخيًّا، وسيدعم المشروع عملية الرقمنة في متابعة منظومة الري لمساعدة المزارعين على الاستخدام الفعال للموارد، ويعزز المشروع من التبادل المستمر للمعرفة حول أنظمة الري الإسبانية.

وأوضح وزير الري أن الوزارة وضعت خطة طويلة الأجل؛ لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، مع السعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة في مجال المياه؛ مثل الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجالَي الري الحديث والري الذكي، بالإضافة إلى التجارب الإسبانية الناجحة في تفعيل روابط مستخدمي المياه والتي تسعى مصر للاستفادة منها؛ لمواجهة التحدي الخاص بتفتت الملكية الزراعية بالشكل الذي يعزز من النهج التشاركي في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ لرفع كفاءة استخدام مياه الري وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والحفاظ على نوعية المياه.

ووجه سويلم بمتابعة تنفيذ أنشطة ومكونات المشروع المختلفة، طبقاً لخطة العمل الموضوعة والإطار الزمني المعتمد لتنفيذ مكونات المشروع.