لتأهيل 3 آلاف طالب.. تعاون مشترك بين "الاتصالات" والأكاديمية العسكرية

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الرؤى للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بمقر الأكاديمية بالقيادة الاستراتيجية .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأهمية تأهيل الشباب المصري وَفقًا للأسس العلمية والتكنولوجية المتطورة، بما يواكب رؤية الدولة المصرية 2030، وفي إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة في إعداد كوادر مؤهلة بالتزامن مع التطور التكنولوجي المستمر في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء رؤية مستقبلية لإطلاق مبادرة مشتركة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية؛ لتأهيل الشباب، خصوصًا خريجي كليات الحاسبات والمعلومات؛ ليكونوا أكثر تخصصًا واحترافية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء الاهتمام بالعلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وتتضمن المبادرة تأهيل ما بين 2000 إلى 3000 طالب وطالبة متميزين من مختلف المحافظات في التخصصات التكنولوجية؛ في مجالات تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية والأمن السيبراني والنظم المدمجة والإلكترونيات والفنون الرقمية.

وتتضمن المبادرة أيضًا عدة مسارات أكاديمية؛ وهي دبلوم مصغر ودبلوم تخصصي وماجستير العلوم وماجستير مهني، بالإضافة إلى الفاعليات الثقافية والرياضية وبناء الشخصية .

وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية المبادرة؛ كونها تجمع بين الدراسة الأكاديمية والعملية، كما أنها تستهدف التعاون مع الجامعات الدولية وكبرى الشركات العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والأكاديمية العسكرية المصرية، وتعتمد على التفرغ الكامل للبرنامج التدريبي والإقامة الكاملة في مكان التدريب؛ مما يتيح للشباب من مختلف المحافظات فرصة الالتحاق بالمبادرة .

حضر اللقاء الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية .

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