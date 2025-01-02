بدء التقدم لفتح مكتب تحفيظ قرآن تحت إشراف الأزهر- شروط وضوابط

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

بدأ الأزهر الشريف، في تلقي طلبات الراغبين في فتح مكاتب أهلية جديدة لتحفيظ القرآن الكريم للعمل تحت إشرافه، ولمدة أسبوعين.

وأتاح الأزهر الشريف، التقدم لفتح مكاتب أهلية جديدة لتحفيظ القرآن الكريم عبر الرابط التالي: هنا

وينشر "مصراوي" ضوابط التقدم على النحو التالي:

1- ألا يقلَ المكتب عن حُجرتين متوسطتين ، ويكونَ جيدَ التهويةِ وبه حمامٌ صحي، ويكون المكتب في الدور الثاني من المبنى بحد أقصى.

2- ألا يكون مقر المكتب تابعًا لوزارة الأوقاف كمقر المسجد أو ملحق بالمسجد أو أعلى المسجد، وألا يكون مقر المكتب تابعا لجمعية أهلية تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

3- إحضارُ جميع المستندات التالية:

• رسم كروكي للمكتب مبين به عدد حجرات المكتب ومساحة المكتب.

• كشفٍ مدون فيه أسماءُ الطلاب الموجودين على ذمة المكتب بحيث لا يقل عددهم عن خمس عشرة طالبًا ، وتكون أعمارُهم أكبرَ من خمس أعوام وأقل من 18 عامًاً، وغير مقيدين بالمعاهد الأزهرية.

• صورتانِ ضوئيتانِ من الرقم القومي بالنسبة لصاحبِ المكتب.

• صورتانِ ضوئيتانِ من الرقم القومي بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب.

• عدد (3) صور شخصية للمحفظ.

• عقدُ بيع أو إيجار للمكتب به إثبات تاريخ ولا تقل مدة الإيجار عن ثلاث سنوات، ومحدد فيه سبب الإيجار فتح مكتب تحفيظ.

• إيصال كهرباء أوغاز أو مياه يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار.

• عدد (2) صورة المؤهل للمحفظ

• عدد (2) صورة المؤهل لصاحب المكتب

• طباعة طلبُ فتح مكتبٍ لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف فور الانتهاء من ملء نموذج البيانات.

4- أن يكون المكتب مفتوح وعملية التحفيظ قائمة والمكتب به تلاميذ حتى تتم الموافقة عليه أثناء معاينة المكتب من قبل المختصين بإدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الواقع في دائرتها المكتب.

5- اجتاز المحفظ للاختبار الذي يجريه قطاع المعاهد الأزهرية في حفظ القرآن الكريم وأحكامه بنسبة استظهار لا تقل عن 80% .

6- تقرير بصلاحية المكتب (فنيا + صحيا) بناءا على معاينة الموجه المختص بالاشتراك مع عضو الإدارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية ، على أن تتم المعاينة مرتين (قبل الاختبار وبعد نجاح المحفظ) على أن يذكر في التصريح عنوان المكتب التي تمت المعاينة عليه.

1- تقدم المستندات السالفة إلى إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية الذي يقع المكتب في دائرتها ثم تقوم الإدارة بالتنسيق مع صاحب المكتب لتحديد موعد لمعاينة المكتب على الطبيعة.

2- في حال الموافقة المبدئية على المكتب يتم تحديد امتحان للمحفظ المتقدم، ويكون مقرُ الامتحان رئاسةَ قطاع المعاهد الأزهرية (الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ).

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