نقيب الأشراف مهنئًا بعيد الشرطة: رجالها يقدمون ملاحم وطنية لحفظ الأمن

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الشريف نقيب الأشراف، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووزارة الداخلية، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، والشعب المصري، بمناسبة العيد الـ٧٣ للشرطة المصرية، الذي يوافق ٢٥ يناير كل عام.

رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في التضحية

وقال محمود الشريف، في بيان له، الاثنين، إن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف الكثير من المخططات التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية والتي تسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان، وضربت أورع الأمثلة في التضحية والفداء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد نقيب الأشراف، أن عيد الشرطة مناسبة غالية على كل مصري مما يدعونا جميعًا للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة، للقضاء على قوى الإرهاب والشر.

عيد الشرطة مناسبة غالية

وأشاد نقيب الأشراف، بما قدمه ويقدمه رجال الشرطة المصرية من مَلاحم وطنية جسدوا فيها روح الوفاء والفداء للوطن، لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مقدمًا خالص التحية والاعتزاز والتقدير لأرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة البواسل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد جميع شهداء الوطن بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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