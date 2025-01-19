قادة المستقبل.. تفاصيل أكبر برنامج لتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث بالمحليات

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة التنمية المحلية، فعاليات الجزء الثاني من برنامج إعداد قادة المستقبل بمشاركة 66 متدربًا يمثلون جميع محافظات الجمهورية الـ27.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر قيادية قادرة على تحسين أداء الإدارات المحلية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

أهداف برنامج إعداد قادة المستقبل

1- تعزيز التفكير الاستراتيجي: لمواجهة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة.

2- تطوير مهارات القيادة وإدارة التغيير: لتحقيق الأهداف المؤسسية بفعالية.

3- اتخاذ قرارات مبنية على التحليل: استخدام البيانات بشكل أفضل لصنع القرارات.

4- تشجيع الابتكار وبناء ثقافة مرنة: لمواجهة الأزمات والتكيف مع التحديات.

5- تحفيز فرق العمل: من خلال تعزيز مهارات التواصل الفعّال.

6- الإلمام بالقوانين الرئيسية: مثل قوانين أملاك الدولة، والبناء، والتصالح، والتعاقدات الحكومية، والمحال العامة، والخدمة المدنية.

منهجية التدريب

- تطبيقات عملية: دراسات حالة تعكس تحديات بيئة العمل اليومية.

- تدريب تفاعلي: ورش عمل، حلقات نقاش، ومشاريع فردية وجماعية.

- تبادل الخبرات: لقاءات مع قيادات محلية وخبراء لتوسيع مدارك المشاركين.

أهمية برنامج إعداد قادة المستقبل

يمثل البرنامج تجربة متكاملة تمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما يمنح المشاركين الأدوات اللازمة لقيادة التغيير وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.

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