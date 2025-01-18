طقس الأيام المقبلة.. ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة والضباب

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت خاصة خلال فترة النهار.

وأضافت منار غانم، أن الاستقرار في حالة الطقس يأتي نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى تدفق كتل هوائية صحراوية.

وأكدت أن درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ 21 و22 درجة نهارًا، فيما تصل لـ 26 درجة على المناطق الجنوبية و20 درجة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن هذا الطقس سيستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وتابعت: "درجات الحرارة الصغرى تكون بين 10 و12 درجة على أغلب المناطق ليلًا حيث تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ".

وأكدت أن الطقس يصل لحد الصقيع خلال فترات الليل على المزروعات الموجودة في وسط سيناء نتيجة انخفاض درجات الحرارة الصغرى لأقل من 5 درجات في بعض الأماكن.

وحذرت منار غانم، من الشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مطالبة بتوخي الحذر لأنها تصل إلى حد الضباب أحيانًا.

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تسببت "الرياح الشيطانية" في حرائق كاليفورنيا؟.. خبير يوضح

قانون العمل الجديد يمنح العاملين مزايا غير مسبوقة في الإجازات المرضية

قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط سماع الشهود في التحقيقات

انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025