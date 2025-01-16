وزير الصحة ينعى مسئول غرفة الطوارئ بمستشفى مطروح العام

كتب - أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان, وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الزميل خيري ضيف مسئول غرفة الطوارئ بمستشفى مطروح العام.

وبحسب بيان للوزارة، توفي "ضيف" أثناء تأدية عمله بالمستشفى.