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البكالوريا والنمو السكاني والطاقة.. أبرز تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي

10:09 م الخميس 16 يناير 2025
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    تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي (2)
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    تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي (5)
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    تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي (6)
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    تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي (7)
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    تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي (8)
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    تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي (9)
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    تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي (3)
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كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كل ما سيخرج من الحوار المجتمعي بشأن الثانوية العامة سيتم تطبيقه طالما حدث حوله توافق لصالح المواطن المصري:

وفي الإنفوجراف التالي يرصد "مصراوي" أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس:

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الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الثانوية العامة نظام البكالوريا الجديد والنمو السكاني
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