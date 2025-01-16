البكالوريا والنمو السكاني والطاقة.. أبرز تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي
10:09 م الخميس 16 يناير 2025
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
كتب- عمرو صالح:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كل ما سيخرج من الحوار المجتمعي بشأن الثانوية العامة سيتم تطبيقه طالما حدث حوله توافق لصالح المواطن المصري:
وفي الإنفوجراف التالي يرصد "مصراوي" أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس:
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن الكارت الموحد لصرف الدعم
رئيس الوزراء: انتحار الطلاب بسبب الثانوية العامة سنويًا يؤلمني
فيديو قد يعجبك: