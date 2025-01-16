البكالوريا والنمو السكاني والطاقة.. أبرز تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي

رئيس هيئة الدواء يستقبل وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية

أمل عمار تستقبل المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة في مصر

كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كل ما سيخرج من الحوار المجتمعي بشأن الثانوية العامة سيتم تطبيقه طالما حدث حوله توافق لصالح المواطن المصري:

وفي الإنفوجراف التالي يرصد "مصراوي" أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس:

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