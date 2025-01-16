الزراعة تعلن موعد معرض زهور الربيع 2025

كتب- محمد نصار:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انطلاق معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي وذلك في موعده الطبيعي بداية أبريل المقبل وعقب عيد الفطر المبارك بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد الربيع.

وأكد "فاروق"، في بيان الخميس، أن الوزارة تعتزم إعادة المعرض إلى سابق عهده وبما يليق بمكانته وتاريخه حيث يعتبر المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزًا ويشارك فيه منتجي نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ويحرص على زيارته آلاف المواطنين.

من ناحيته، أكد د علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن الوزير يولي المعرض اهتمامًا كبيرًا حتى يضعه على خريطة المعارض الدولية المتخصصة في الزهور ونباتات الزينة.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام سيكون بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".

وأضاف "عزوز"، أن الوزير وجه بدعوة بعض الدول للاشتراك في المعرض هذا العام تمهيدًا لجعله معرضًا دوليًا العام المقبل.

ولفت إلى أن المتحف الزراعي بالدقي يشهد حاليًا طفرة كبيرة في أعمال التطوير والتجميل والتشجير وإزالة جميع المخلفات الزراعية استعدادا لاستقبال هذا الحدث الكبير.

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