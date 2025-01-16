باقي 48 ساعة.. تفاصيل التقديم للحصول على دعم لمشروعات التخرج بالجامعات

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن آخر فرصة للتقديم في برنامج eGP لدعم مشروعات التخرج الريادية وتحويلها إلى شركات ناشئة يتبقى عليه 48 ساعة فقط.

وأوضحت أن مزايا البرنامج: تتضمن فرصة للمشاركة في برنامج Genz التليفزيوني في نسخته القادمة، ودعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه مصري لكل فريق لتمويل مشروعه.

وأضافت أنه سيتم توفير جلسات إرشاد وتوجيه في مجال ريادة الأعمال، وفرصة لتأهيل الفرق الفائزة لحاضنات ومسرعات ريادة الأعمال، وفرصة للمشاركة في مختلف المحافل والمسابقات الدولية.

⁠ ويمكن للراغبين من الطلاب التسجيل للحصول على الدعم اضغط هنا.

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