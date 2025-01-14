أمسيات فنية وشعرية بالملتقي الثقافي للشباب بشمال سيناء (صور)

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كتب- محمد شاكر:

انطلقت الفعاليات الثقافية والفنية للملتقي الثقافي للشباب الذى ينظمه المجلس الأعلي للثقافة، في مدينة العريش ومركز بئر العبد.

وفي هذا الصدد استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الدكتور أشرف العزازى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ووفد من وزارة الثقافة وذلك علي هامش الملتقي، وحرص أمين عام المجلس الأعلى للثقافة على إهداء درع المجلس إلى المحافظ.

وكانت الفعاليات الثقافية والفنية للملتقي الثقافي للشباب قد بدأت يوم الأحد الماضي، واستمرت حتي مساء اليوم الثلاثاء، في قصر ثقافة العريش ومركز بئر العبد.

وجاءت أولى فعاليات الملتقي بزيارة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ووفد وزارة الثقافة، إلي ميناء العريش البحرى ومشاهدة فيلم توثيقي عن مراحل تطوير الميناء حتي عام ٢٠٢٥، ثم تفقد متحف التراث السيناوى.

كما حضر الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أمسية شعرية للشباب وافتتح معرض للفن التشكيلي لفناني مدينة العريش.

وحضر افتتاح المعرض كلاً من: الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، والدكتور شعيب خلف رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء وأشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، ووفد وزارة الثقافة وعدد من الشخصيات المحلية والتنفيذية بالمحافظة.

تضمن المعرض عددا من الأعمال الفنية لفنانين تلقائيين وفنانين من الحاصلين على منحة التفرغ في مجال الفنون من المجلس الأعلى للثقافة من أبناء العريش، كما تضمن المعرض رسومات الأطفال نتاج ورش الفنون بعنوان "سيناء بعيون أطفالها"، والمشغولات اليدوية والحرف البيئية والتطريز السيناوى .

وعقب افتتاح المعرض، بدأت فعاليات الحفل الفنى، حيث ألقى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور وعبر عن سعادته والوفد المرافق له بتنظيم هذا الملتقى الثقافي الذي جاء ليكشف عما تملكه العريش من مواهب إبداعية جديرة بالتحفيز والاهتمام.

كما قام بتكريم الموهوبين في الشعر والأدب، والفن التشكيلي من أبناء مدينة العريش، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية التي قدمت عدة فقرات فنية متنوعة منها الدبكة السيناوية السامر، الدحية قيوم الأفراح.

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