الشيخ خالد الجندي: حسن معاملة الأهل معيار جودة العمل الصالح

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضع معيارًا مهما لجودة العمل الصالح يتمثل في "حسن المعاملة مع الأهل".

خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" اليوم الثلاثاء، أشار الجندي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"، موضحًا أن هذا الحديث لا يقتصر على الزوجة فقط، بل يشمل جميع أفراد الأسرة مثل الأبناء والوالدين والأخوة، وبالتالي، فإن معيار الجودة في الأخلاق والعبادة يكمن في كيفية تعاملك مع أهلك.

وأضاف الجندي، أن الشخص قد يبدو مثالًا للأخلاق الحميدة في الأماكن العامة مثل المسجد أو العمل، ولكن الاختبار الحقيقي يظهر عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأسرة.

وأوضح الجندي أن البيوت هي المكان الذي تسقط فيه الأقنعة وتظهر الحقيقة، مشيرًا إلى أن المقياس الحقيقي لكونك رجلًا صالحًا أو امرأة صالحة هو ما تشهد به أسرتك من حسن معاملتك وصدقك، إذا شهدت زوجتك أو زوجك بصلاحك، فإن ذلك يعني أنك على الطريق الصحيح.

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