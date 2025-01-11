مدبولي: شبكة طرق ضخمة والربط مع هضبة الأهرامات استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تحسين وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، موضحًا أنه تم تصميم وبناء شبكة طرق ضخمة لتسهيل الوصول إلى المنطقة.

وأوضح "مدبولي|: راعينا تحقيق التكامل والتناغم بين المتحف وجميع المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصةً من مطاري القاهرة وسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، مما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، ويُسهم في تحسين الرؤية البصرية، ليحدث نقلة حضارية تُبرز العناصر الجمالية لمحيط المتحف والطرق المؤدية إليه".

وكان رئيس الوزراء تفقد اليوم السبت، اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وذلك في إطار الاستعدادات التي تجريها الحكومة حاليًا، بمختلف وزاراتها وأجهزتها المعنية، لافتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد "مدبولي"، أن جولته التفقدية تأتي في إطار متابعة آخر مستجدات الأعمال واللمسات النهائية بالمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة استعدادًا لافتتاحه قريبًا، مشيرًا إلى أن هذا المتحف يعد صرحًا حضاريًا عالميًا ينقل للعالم ملخصًا عظيمًا لتاريخ وكنوز الحضارة المصرية القديمة في كيان واحد.

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