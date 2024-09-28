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BBC

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بسبب العقارات الآيلة للسقوط

10:10 م السبت 28 سبتمبر 2024

النائبة إيرين سعيد

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كتب- حسن مرسي:

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن وزارة الإسكان من المفترض أن تقوم بتوفير وحدات سكنية لساكني العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقدراتهم المادية، خاصة وأن اكثر قاطني هذه الوحدات مستمرون رغم علمهم بإمكانية سقوط هذه الوحدات، بسبب عدم امتلاك القدرة المالية أو الاقتصادية لتوفير سكن بديل.

وتابعت "سعيد"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الفساد يمنع تفعيل بعض القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط، مضيفة أنها ستتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بوجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية والإسكان، للبحث عن الحلقة المفقودة في ملف العقارات الأيلة للسقوط.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، خاصة وأن الكثير من هذه العقارات في حاجة إلى ترميم، وبعض قاطني أو ملاك هذه العقارات غير قادرين على الترميم.

النائبة إيرين سعيد وحدات سكنية وزارة الإسكان الفساد العقارات الآيلة للسقوط قانون الإيجار القديم مجلس النواب وزارة التنمية المحلية
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