بسبب امتحانات الدور الثاني.. توجيه مهم من التعليم لطلاب المدارس الفنية

كتب- محمد فتحي:

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية في كافة المحافظات، بشأن الانتهاء من الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجي لصفوف النقل بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية.

وجاء الخطاب نتيجة قرب مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل لهذا العام 2024 بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث بنوعيتها المختلفة "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي" المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية وعدم اعتماد النتيجة حتى تاريخه.

ونبهت الوزارة على المديريات التعليمية بشأن مخاطبة جميع مدارس التعليم الفني بنوعيتها المختلفة، صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، والمطبقة المنهجية الجدارات المهنية، لسرعة إخطار طلاب النقل الذين لهم حق دخول الدور الثاني لهذا العام 2024 طبقا لما ورد من مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات لحين اعتماد النتيجة.

ووجهت الوزارة في خطابها المرسل البرنامج العلاجي الخاص بالدور الثاني اختياريا وليس إجباريا طبقا لنص لائحة التقييم والتحقق المعدلة 2022.

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