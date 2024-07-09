للمرة الأولى.. "الأوقاف" تحدد هدف وعناصر لموضوع خطبة الجمعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، عن هدف وعناصر موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعد تغييره والذي تم تغييره إلى "لا تحزن إن الله معنا"، بدلا من " "حقُّ العملِ وقتًا وأداءً ومخاطرُ الإخلالِ بهِ".

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الأوقاف عن هدف وعناصر لموضوع خطبة الجمعة منذ تطبيق موضوع الخطبة الموحدة، إذ كان الأمر يقتصر على نص الخطبة فقط.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، الثلاثاء، جاءت عناصر خطبة الجمعة المقبلة على النحو التالي:

الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد:

بث روح الطمأنينة والتفاؤل باستشعار معية الله تعالى.

عناصر الخطبة:

1- دعوة الإسلام إلى التفاؤل والأمل، والتحذير من الحزن.

2- معية الله تعالى وأثرها في تحقيق السكينة والطمأنينة.

3- من أسباب تحصيل المعية .

4- القيام بحق المعية ولزوم الأدب مع رب العالمين (سبحانه وتعالى).

الأدلة:

أولًا : القرآن الكريم :

1- قوله تعالى : {إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِه لَا تَحْزَن إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}.

2- قوله تعالى : {وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ}.

3- قوله تعالى : {فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.

4- قوله تعالى : {وَقَالُوا الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ}.

5- قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّجوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا}.

6- قوله تعالى : {وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ}،

7- قوله تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}،

8- قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}،

9- قوله تعالى : {إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}،

ثانيًا : الأحاديث :

1- (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ).

2- (عَجَبًا لأمْرِ الْـمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلَّا للْمُؤْمِن، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْرًا له).

3- (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي).

وأصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أمس، قرارا بتغيير موضوع خطبة الجمعة المقبلة، وهو الأول له منذ أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي الأربعاء الماضي.

اقرأ أيضا:

بداية طيبة وبشرى خير.. كيف استقبل أئمة الأوقاف قرار تغيير موضوع خطبة الجمعة؟

أول قرار لوزير الأوقاف الجديد.. تغيير موضوع خطبة الجمعة المقبلة



