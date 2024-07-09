مدبولي: الحكومة لديها رؤية واضحة للسيطرة على الدين المحلي والخارجي

كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها رؤية للسيطرة على الدين المحلي والخارجي، لافتا إلى أن آخر أرقام معلنة في ديسمبر 2024، وأرقام مارس الدين تراجع فيها.

وأضاف "مدبولي"، أن الاستثمارات التي دخلت إلى الدولة من خلال الصفقات التي تمت بنجاح أدت إلى انخفاض الدين الخارجي والمحلي، لافتا إلى أن الحكومة لديها رؤية وخطة تنفيذية تبدأ من 2024 وتصل إلى 2026 بنسب الانخفاضات المقررة.

وأشار إلى أن الأغلبية العظمى لاحتياجات المشروعات واستيراد المنتجات مثل القمح وغيرها من الأشياء التي تحتاجها الدولة كانت سببا في الاقتراض وهذا بهدف توفير احتياجات الدولة.

وأكد أن الدولة في مرحلة بناء إذ أنها تحتاج إلى عمل كبير جدا لتكون على المستوى اللائق بالمواطن المصري، لافتا إلى أن المدة الزمنية للتنقل من مكان لآخر داخل القاهرة انخفضت وهذا بفضل الطرق والكباري والمواصلات الحديثة.

وأوضح أن التنقل من مكان لآخر داخل القاهرة قبل إنشاء شبكة طرق ومواصلات النقل الحديثة كان سببا رئيسيا في استهلاك وقت كبير من الجهد والغاز والسولار وجهد من المواطنين.

وأشار إلى أن خطة الدولة واضحة ومستهدفات واضحة لحل وخفض نسبة الدين داخليا وخارجيا.

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